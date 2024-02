TPG Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Für die Tpg Inc liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tpg Inc vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 40,5 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (42,82 USD) könnte die Aktie damit um -5,42 Prozent fallen, dies entspricht einer "Schlecht"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Tpg Inc-Aktie somit insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Kurs von 32,62 USD für die Tpg Inc-Aktie. Der letzte Schlusskurs (42,82 USD) liegt damit deutlich darüber (+31,27 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Tpg Inc somit eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist hingegen einen Wert von 41,69 USD auf, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+2,71 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Tpg Inc-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. In Summe wird Tpg Inc auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen für die Tpg Inc. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Tpg Inc ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tpg Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 59,18, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 34,63, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.