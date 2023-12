TPG Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Tpg Inc, und zwar hin zum Negativen. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien zeigt, dass die Anlegerstimmung als besonders positiv bewertet wurde. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb diese mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird.

Zur Beurteilung des Relative Strength Index (RSI) wurden der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 5,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Tpg Inc-Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 15,82, dass die Aktie überverkauft ist. Beide Indikatoren führen zu einer "Gut"-Bewertung.

Die Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten 1-mal die Einschätzung "Gut", 0-mal "Neutral" und 0-mal "Schlecht" vergeben. Somit erhält Tpg Inc langfristig das Rating "Gut". Innerhalb eines Monats gab es ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 4,5 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 43 USD. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".