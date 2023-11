TPG Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Tpg Inc hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Analyse zeigt starke positive oder negative Ausschläge, die frühzeitig erkannt werden können. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Aus diesem Grund erhält Tpg Inc eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen haben sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den positiven Themen rund um Tpg Inc befasst. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Tpg Inc bei 34,84 USD liegt, was einem Abstand von +18,58 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 29,38 USD entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von +13,78 Prozent bei einem "Gut"-Signal. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Tpg Inc zeigt eine Ausprägung von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 23,87, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.