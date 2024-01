TPG Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird, basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für Tpg Inc betrachten wir den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der derzeit bei 35,17 Punkten liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Tpg Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Tpg Inc überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Tpg Inc wurde in den sozialen Medien diskutiert, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen rund um Tpg Inc diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Tpg Inc wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschiebung hin zu negativen Themen festgestellt. Die Veränderung des Stimmungsbildes spiegelt sich in den sozialen Medien wider und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Tpg Inc in diesem Bereich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Tpg Inc insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Da im letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, basiert die Kursprognose auf einem Durchschnittswert von 43 USD, was zu einem Abwärtspotenzial von -0,39 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Tpg Inc für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.