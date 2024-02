TPG Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Neste":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein gängiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Tpg Inc beträgt 49,17, was ihn neutral bewertet. Für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) liegt der Wert bei 36,58, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Zusammen ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Tpg Inc eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen überwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Tpg Inc daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Tpg Inc bei 32,29 USD, während der aktuelle Kurs bei 43,19 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der Abstand zum GD200 beträgt +33,76 Prozent, während der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 41,22 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten eine positive Einschätzung für Tpg Inc abgegeben, wobei keine aktuellen Updates vorliegen. Sie erwarten eine Entwicklung von -6,23 Prozent und ein mittleres Kursziel von 40,5 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt bewerten die institutionellen Analysten Tpg Inc daher als "Neutral".