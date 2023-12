TPG Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Tpg Inc-Aktie von Analysten eine durchweg positive Bewertung. Von insgesamt 1 Analysten wurde sie als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorlagen. Die durchschnittliche Einstufung ergibt somit ein "Gut"-Rating. Auch die jüngsten Analysen ergaben ein ähnliches Bild, mit einer Bewertung von 1 "Gut" und keiner neutralen oder schlechten Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43 USD, was ein Potenzial für einen Rückgang um -1,22 Prozent vom letzten Schlusskurs (43,53 USD) bedeutet. Daher wird die Empfehlung für die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Tpg Inc-Aktie wurde sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Analyse ergab, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Tpg Inc wies jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Die technische Analyse der Tpg Inc-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts ergab ebenfalls positive Ergebnisse. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (30,06 USD) als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (34,19 USD) lagen deutlich unter dem letzten Schlusskurs (43,53 USD), was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führte.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergab ebenfalls eine positive Bewertung, da die Aktie als überverkauft eingestuft wurde. Somit erhält die Tpg Inc-Aktie auch nach RSI-Bewertung ein durchweg "Gut"-Rating.