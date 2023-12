TPC Consolidated Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten zwei Wochen wurde die Tpc-Aktie von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten Wochen ausgewertet und festgestellt, dass vor allem positive Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Aufgrund dieser Analyse kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass die Stimmung unter den Anlegern als "Gut" einzustufen ist.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild gab. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher als "Neutral".

Die technische Analyse ergibt, dass der aktuelle Kurs der Tpc-Aktie (9,99 AUD) um +87,08 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (5,34 AUD) liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 8,16 AUD über dem letzten Schlusskurs (+22,43 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tpc liegt bei 22,73, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 21, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tpc-Aktie daher auch in dieser Kategorie die Einstufung als "Gut".