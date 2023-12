TPCO Holding Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für eine kurzfristige Einschätzung werden der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Gold Flora liegt aktuell bei 38,78 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 44,44. Zusammen ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass Gold Flora eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung. Dadurch wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In den sozialen Medien wurde über Gold Flora in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen jedoch positive Themen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Gold Flora derzeit 3,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine schlechte Einstufung, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -27,5 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.