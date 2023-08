Los Angeles (ots/PRNewswire) -Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber hochwertiger Handyspiele, hat ein großes Update namens „Hot Summer Festival" für Tower of God: New World, sein neues Sammelkartenspiel RPG, veröffentlicht. Im Rahmen dieses Updates können die Spieler den Inhalt von Xia Xias Dangerous Vacation mit neuen Teamgefährten, Kostümen und Events erleben, die besondere Belohnungen im Spiel bieten.Ab heute können Spieler die neuen Teamgefährten SSR+ [Thorn] Biole (Red Element, Ranged) und SSR [Maniacal] Xia Xia (Red Element, Supporter) spielen. Ab sofort sind sechs neue Kostüme für Biole, Xia Xia, Shibisu, Hatz, Ha Yuri und Hwaryun erhältlich.Die Spieler können neue Inhalte und Ereignisse im Spiel erleben, u. a.:- Xia Xias Growth Mission: Nach dem Erhalt von SSR Xia Xia können Spieler, die 8 Missionen im Spiel abschließen (einschließlich der Erlangung von Proficiency, Limit Break usw.), SSR Xia Xia ein weiteres Mal erhalten.- Story Event [Dangerous Vacation]: Während des Story-Events [Dangerous Vacation] können Spieler entweder die Story-Phase oder die KOSTENLOSE Phase spielen. Sobald sie die Story-Phase abgeschlossen haben, wird die KOSTENLOSE-Phase verfügbar, in der die Spieler beim Abschließen von Missionen Stamina verbrauchen müssen, um exklusive Event-Gegenstände und Event-Punkte zu verdienen.- Vacation Mission Event: Spieler können an einem Story-Event [Dangerous Vacation] teilnehmen, bei dem sie Missionen erfüllen und besondere Belohnungen im Spiel erhalten können. Sobald alle Missionen abgeschlossen sind, können normale Summon Tickets (x21), SSR Soulstones und mehr verdient werden.- Vacation Event Exchange Shop: Event-Gegenstände (Conch, Squid, Red Snapper), die bei Story-Events erzielt werden, können gegen andere Prämien wie Shibisu Soulstone, Shibisu Costume, Teammate Grade Enhancement Scroll und weitere eingetauscht werden.In Tower of God: New World können die Spieler die Kontrolle über beliebte Charaktere übernehmen, um den Turm zu erklimmen. Begleiten Sie Twenty-Fifth Bam - und mehr als 70 weitere Charaktere - auf ihrem Weg durch den Turm in wunderschönen 3D-Animationen, die dem Spieler das Gefühl geben, in eine Anime-Welt eingetreten zu sein. Die Spieler werden eine rasante Kampftechnik erleben und dabei ein einzigartiges Slot-System nutzen, das einen bestimmten ,,Slot" statt eines bestimmten Charakters aufwertet.Das Spiel ist ab sofort auf Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tog) und imApp Store (https://itunes.apple.com/app/id1599435437) erhältlich, während die PC-Version zum Download von Google Play Games Beta (https://play.google.com/googleplaygames) verfügbar ist. Die Spieler werden ermutigt, sich auf Discord (https://discord.gg/tognewworld) und anderen sozialen Kanälen (YouTube (https://www.youtube.com/@tog_new_world), Instagram (https://www.instagram.com/tower_of_god_new_world/), Twitter (https://twitter.com/ToG_new_world), TikTok (https://www.tiktok.com/@tog.official_global) und Facebook (https://www.facebook.com/tognewworldgob)) anzumelden, um die neuesten Informationen zu erhalten.Informationen zur Netmarble CorporationDie im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein führender Entwickler und Herausgeber von Handyspielen, die weltweit hohe Umsätze erzielen. Mittels leistungsstarker Franchise-Unternehmen und Kooperationen mit renommierten IP-Inhabern strebt Netmarble danach, das Spielerlebnis zu verbessern und das Publikum in aller Welt zu unterhalten. Als Muttergesellschaft von Kabam und SpinX Games sowie Hauptaktionär von Jam City and HYBE (ehemals Big Hit Entertainment)umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble auch Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds, The King of Fighters ALLSTAR, The Seven Deadly Sins: Grand Cross und bevorstehende PC-Spiele wie Paragon: The Overprime. Weitere Informationen finden Sie auf http://company.netmarble.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2187230/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tower-of-god-new-world-heizt-mit-dem-grossen-update-hot-summer-festival-ein-301902327.htmlPressekontakt:Netmarble HQ Global PR (Korea),Jungeun Choi,Jungeun.choi@netmarble.com; Netmarble US Global PR,Jennifer Reiss,jreiss@kabam.com; R&CPMK (für Netmarble US),netmarble@rcpmk.comOriginal-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuell