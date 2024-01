TOTO, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Toto":

Die technische Analyse der Toto-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 4118,51 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3713 JPY liegt, was einem Unterschied von -9,85 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein Wert von 3740,64 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,74 Prozent) liegt. In diesem Fall wird die Toto-Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Toto-Aktie zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI liegt bei 43,18, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 59, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -0,2 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Toto-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Schließlich zeigt die fundamentale Analyse, dass die Toto-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 17,13 insgesamt 26 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte". Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".