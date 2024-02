TOTO Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Toto":

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Aktie von Toto in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Stimmung unter den Anlegern führte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Neben dem Anleger-Sentiment gilt die Aktie von Toto auch aus fundamentalen Gesichtspunkten als attraktiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 22,74 insgesamt 6 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte". Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau bietet die Dividendenrendite der Toto-Aktie eine Rendite von 2,55 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Stimmungslage und Diskussionsintensität über die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zu einer neutralen Bewertung führen. Die Rate der Stimmungsänderung für Toto war in einem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Toto aufgrund des positiven Anleger-Sentiments, der fundamentalen Bewertung und der neutralen Langzeit-Stimmung eine positive Gesamtbewertung.