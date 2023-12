TOTO Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Toto":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Toto liegt bei 43,18, was eine "Neutral"-Einstufung zur Folge hat. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 59,34 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Toto von 3713 JPY um 9,85 Prozent unter dem GD200 (4118,51 JPY) liegt, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 3740,64 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Toto-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Toto eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Toto daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im fundamentalen Bereich weist Toto ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,13 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 26 Prozent zum durchschnittlichen KGV der Branche "Bauprodukte" von 23. Aufgrund des relativ niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.