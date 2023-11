TOTO Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Weitere Suchergebnisse zu "Toto":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Toto Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Toto, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Toto in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Bewertung vergibt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Toto unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der Anwendung des Relative Strength-Index, RSI, ergibt sich ein Wert von 89,44 für Toto, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 41,21 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein aktueller Investor in die Aktie von Toto bei einer Dividendenrendite von 2,72 % einen geringeren Ertrag in Höhe von 0,19 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Daher ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.