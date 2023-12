TOR Minerals Aktie: Das wird nichts mehr!

Das Anleger-Sentiment für Tor Minerals war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, mit positiven Themen, die an fünf Tagen dominierten. An einem Tag überwog jedoch die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls hauptsächlich positive Themen im Fokus der Anleger, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tor Minerals liegt bei 64,1, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation bei 62. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Kategorie vergeben.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,61 Prozent erzielt hat, was 18,27 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt 15,66 Prozent, und Tor Minerals liegt aktuell 18,27 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Tor Minerals-Aktie aufgrund der genannten Faktoren ein "Schlecht"-Rating.