TOR Minerals Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Tor Minerals in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Tor Minerals in den letzten vier Wochen, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt die Rendite von Tor Minerals für das vergangene Jahr bei -15,16 Prozent, was deutlich unter dem Durchschnitt von 796,72 Prozent für die "Chemikalien"-Branche liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt einen aktuellen Kurs von 1,9 USD, was einer Entfernung von -12,44 Prozent vom GD200 (2,17 USD) entspricht. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 2,06 USD ein "Schlecht"-Signal auf, da der Abstand -7,77 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tor Minerals-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Tor Minerals in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Insgesamt erhält Tor Minerals für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.