TOR Minerals Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten vier Wochen konnten bei Tor Minerals wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Die Stimmung bezüglich des Unternehmens hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung mit "Gut" führt. Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tor Minerals daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Tor Minerals liegt derzeit bei 37,35 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass Tor Minerals weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Somit erhält das Tor Minerals-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende liegt Tor Minerals mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8342,36 %) niedriger. Diese Differenz von 8342,36 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass die Anleger überwiegend positiv gestimmt waren. Auch wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung als "Gut". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Gut"-Einstufung für Tor Minerals.