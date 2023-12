TOR Minerals Aktie: So schnell kann es gehen

Die Aktie von Tor Minerals hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität in der Netzdiskussion gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt positiven Wert für Tor Minerals führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tor Minerals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 60) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 66,31) weisen auf ein neutrales Rating hin. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein neutrales Rating für Tor Minerals.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Tor Minerals-Aktie zeigt, dass die Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein schlechtes Rating erhält. Der aktuelle Schlusskurs liegt jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Materialien") zeigt sich, dass Tor Minerals mit einer Rendite von -2,61 Prozent mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche liegt die Rendite von Tor Minerals ebenfalls deutlich darunter.

Insgesamt führt die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.