TOR Minerals Aktie: Augen auf!

In den letzten beiden Wochen wurde Tor Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Alles in allem lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Tor Minerals bei -18,03 Prozent, was mehr als 74 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 56,28 Prozent. Auch hier liegt Tor Minerals mit 74,31 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tor Minerals bei 2 USD liegt, was einer Entfernung von -9,5 Prozent vom GD200 (2,21 USD) entspricht. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 2,05 USD. Dies bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -2,44 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Tor Minerals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Tor Minerals mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (8342,36 %) niedriger, was einer Differenz von 8342,36 Prozentpunkten entspricht. Daraus ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht".