TOR Minerals Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Tor Minerals zeigt der RSI einen Wert von 68,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt dies eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar verändern. Für Tor Minerals haben wir eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Tor Minerals bei -2,61 Prozent, was mehr als 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Chemikalien"-Branche hat eine mittlere Rendite von 15,16 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Tor Minerals mit 17,77 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenpolitik von Tor Minerals zeigt ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was zu einer negativen Differenz von -8273,88 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" führt. Unsere Analysten haben daher eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik abgegeben.