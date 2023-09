TORRAS stellt die nächste Generation von Handyschutzhüllen vor, die mit einem genialen Kickstand ausgestattet sind

Berlin (ots/PRNewswire) -Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der iPhone 15 -Serie hat TORRAS, ein Pionier auf dem Gebiet der Unterhaltungselektronik und des Handyzubehörs, sein neuestes Sortiment vorgestellt und damit einen neuen Standard für Handyschutzhüllen gesetzt. Die neue Kollektion umfasst drei legendäre Serien, die über die konventionellen Grenzen des Handys hinausgehen und Nutzern eine völlig neue Erfahrung bieten.Ostand-Serie (https://www.amazon.de/stores/TORRAS/OstandAll_All-inOne/page/062B6E76-00EB-4E25-8BE3-C7CD3BD3005C?maas=maas_adg_8BF3A5DDC913B7021906E7BFF03F2C4A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Entdecken Sie eine ganz neue Dimension des Komforts und der Flexibilität mit dieser bahnbrechenden Kollektion, die über einen genialen Kickstand verfügt, der für jede Situation den perfekten Betrachtungswinkel bietet – vom Anschauen Ihrer Lieblingssendungen bis zum Multitasking auf dem Schreibtisch. Eine Schutzhülle, mit der Sie Grenzen in Ihrem Alltag und bei Ihrer Arbeit überwinden. Wählen Sie zwischen der matten oder kristallklaren Ausführung, je nach Ihrem individuellen Stil. Benötigen Sie noch mehr Funktionalität? Entscheiden Sie sich für die Edition Ostand R, die mit einem um 360 Grad drehbaren Ringständer ausgestattet ist.Pstand-Serie (https://www.amazon.de/stores/TORRAS/Pstand_All-inOne/page/65D90BDE-2493-4227-B4A2-67B4801AA231?maas=maas_adg_7CAE116EBC898946210809B422CF7CBA_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Die Schutzhülle Pstand verfügt über einen flexiblen und unauffälligen Ständer, der eine freihändige Betrachtung aus verschiedenen Blickwinkeln und ununterbrochenes kabelloses Laden ermöglicht. Die integrierte Halbach-Magnetanordnung ist präzise auf die integrierten Magnete des iPhones abgestimmt und bietet eine um 60 % stärkere Anziehungskraft als eine offizielle MagSafe-Schutzhülle. So lässt sich Ihr Handy einfach und sicher an jedem MagSafe-Zubehör befestigen – vom kabellosen Ladegerät im Büro bis zur Autohalterung bei Fahrten auf holprigen Straßen. Erhältlich in matter oder kristallklarer Ausführung.Lstand-Serie (https://www.amazon.de/stores/TORRAS/Lstand_All-inOne/page/1F4E85F3-7A4C-4329-B555-2EA0B46B67D0?maas=maas_adg_E05C71718E0FEDA4F227F399ED48A13A_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)Erleben Sie die Freiheit des freihändigen Ansehens mit den unauffälligen, versteckten Ständern der Lstand-Schutzhüllen von TORRAS. Sie müssen Ihr Gerät nicht mehr stundenlang in der Hand halten – stellen Sie es einfach auf und genießen Sie entspannt Ihre Lieblingsinhalte. Und das Beste daran: Die Lstand-Serie schützt das empfindliche Kameraobjektiv im zusammengeklappten Zustand und bietet so einen verbesserten Schutz auf Profi-Niveau. Verabschieden Sie sich von der Sorge um Kratzer oder Schäden am Objektiv und konzentrieren Sie sich ganz auf Ihre schönsten Momente.Mit der größten Auswahl an Kickstand-Designs der Branche ist TORRAS jetzt die führende Marke bei der Revolutionierung von Handyschutzhüllen und bietet Menschen neue Möglichkeiten der Interaktion mit ihren Geräten.Alle neuen Serien sind ab heute im TORRAS-Store (https://www.amazon.de/stores/TORRAS/All-inOne/page/40F8392F-352A-4131-8888-EB0FD4148AF6?maas=maas_adg_60E409486DF423CB608C72094BBD8927_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) auf Amazon erhältlich.Informationen zu TORRAS (https://torraslife.com/)Das 2012 gegründete Unternehmen TORRAS bereitet einem völlig neuen Lebensstil den Weg. Mit einem ausgeprägten Gespür für Lifestyle-Trends hat TORRAS eine Reihe innovativer Produkte entwickelt, die auf Spitzentechnologien basieren und die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben, neu gestalten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2206675/20230911_160707.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2085774/4265282/TORRAS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/torras-stellt-die-nachste-generation-von-handyschutzhullen-vor-die-mit-einem-genialen-kickstand-ausgestattet-sind-301925984.htmlPressekontakt:TORRAS Kontakt: marketing@torraslife.com; TORRAS PR-Manager: jacinta@torras-global.comOriginal-Content von: TORRAS, übermittelt durch news aktuell