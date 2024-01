TORRAS präsentiert eine große Auswahl an Zubehör für das Mixed-Reality-Headset

New York (ots/PRNewswire) -TORRAS, ein renommierter Marktführer für Handyhüllen mit Ständer, kündigt die Einführung einer Premium-Zubehörlinie für das Mixed-Reality-Headset an, die eine Tragetasche, einen Bildschirmschutz, eine Schutzhülle, ein Stirnband und eine tragbare Powerbank umfasst.Das Vision Pro-Headset ist Apples jüngste Innovation und wird zu einem stolzen Preis angeboten, was Schutzzubehör unerlässlich macht. Die Schutzhülle von TORRAS für das Vision Pro schützt das Gerät vor möglichen Kratzern und Flecken, ohne Kompromisse in puncto Stil und Gewicht einzugehen.Beim Tragen des Vision Pro können Benutzer unter Umständen feststellen, dass die Brille aufgrund der einzigartigen Eigenschaften von Glas beschlägt. TORRAS hat erklärt, dass sein Anti-Beschlag-Spray Blendeffekte reduzieren, die Sicht insgesamt verbessern und Ihr Brillenerlebnis verbessern kann. TORRAS stellt außerdem ein speziell entwickeltes Headband vor, um den Druck zu mindern und den Tragekomfort für Benutzer des Vision Pro während längerer Sessions zu verbessern.Da das Vision Pro eine kurze Akkulaufzeit hat, können die Träger des Headsets mit der tragbaren Powerbank von TORRAS, die man um den Hals tragen kann, das Headset unterwegs aufladen und so ein längeres und ununterbrochenes Mixed-Reality-Erlebnis genießen.„Mit der Veröffentlichung unseres Zubehörs für das Vision Pro nimmt sich TORRAS auch weiterhin der Sorgen an, die bei Nutzern der neuesten technologischen Innovationen aufkommen", so Charley, Marketingdirektor für Überseegebiete bei TORRAS. „Unser neues Zubehörsortiment ist nicht nur Ausdruck unseres Anspruchs, den Bedürfnissen der Menschen im Alltag gerecht zu werden, sondern auch unseres Verständnisses für die unterschiedlichen Anforderungen der Nutzer des Vision Pro."Das Zubehör von TORRAS für das Vision Pro wird ab April auf der offiziellen TORRAS Website erhältlich sein: torraslife.com.Informationen zu TORRASTORRAS wurde 2012 gegründet und leistet Pionierarbeit bei der Ermöglichung eines völlig neuen Lebensstils. TORRAS hat dank seines Gespürs für Lifestyle-Trends eine Reihe innovativer Produkte entwickelt, die mithilfe modernster Technologien die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben werden, neu gestalten. Heute werden die Produkte von TORRAS von über 600 Millionen Nutzern in mehr als 148 Ländern und Regionen verwendet.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2327424/TORRAS_Design_Vision_Pro.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2085774/TORRAS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/torras-prasentiert-eine-groWe-auswahl-an-zubehor-fur-das-mixed-reality-headset-302045923.htmlPressekontakt:TORRAS Marketing: marketing@torraslife.com; TORRAS PR-Manager: jacinta@torras-global.comOriginal-Content von: TORRAS, übermittelt durch news aktuell