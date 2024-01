TORQ Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Torq laut aktueller Analyse als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Torq-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 45,16 und ein RSI25-Wert von 57,75, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gleichstellung auf der "Neutral"-Ebene führt.

Die Anleger-Stimmung wurde ebenfalls analysiert und zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien die Aktie von Torq in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet haben. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Torq-Aktie bei 251,66 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 269 JPY liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 271,54 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,94 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Torq-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.