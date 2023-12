TORQ Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Torq-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 247,34 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 274 JPY, was einem Unterschied von +10,78 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 281,14 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-2,54 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie auf kurzfristiger Basis, während die Gesamtbewertung der einfachen Charttechnik "Gut" lautet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Torq-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Torq-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, basierend auf den letzten 7 Handelstagen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis hingegen ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend neutralen Diskussionen und wenigen positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Torq. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht"-Bewertungen für die Torq-Aktie auf der Grundlage der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.