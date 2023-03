TOPdesk zum 3. Mal in Folge zu einem der führenden Enterprise-Servicemanagement-Anbieter ernannt

Kaiserslautern (ots) -TOPdesk, ein weltweit führender Anbieter von IT- und Enterprise-Servicemanagement-Lösungen, gibt die neuesten Ergebnisse von Research In Action, einem globalen Forschungsunternehmen für IT-Services und Automatisierung, bekannt. TOPdesk wird in der 2023 Vendor Selection Matrix (TM) für Enterprise-Servicemanagement das dritte Jahr in Folge als "Marktführer" bezeichnet.Laut Research In Action begeistert TOPdesk weiterhin seine Kunden in den wichtigsten Branchen. Die für die Studie befragten Kunden stuften TOPdesk als einen der besten Anbieter von Softwarelösungen ein, sowohl was die Kundenzufriedenheit als auch das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft."TOPdesk verfügt über alle notwendigen Funktionalitäten, Möglichkeiten und Innovationen eines exzellenten ESM- und ITSM-Automatisierungsanbieters, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und gleichzeitig zu optimieren", sagte Eveline Oehrlich, Research Director bei Research In Action, in der Studie. "Es ermöglicht Serviceteams die schnelle und einfache Implementierung von Workflows für die Kundenerfahrung in Branchen wie dem Gesundheitswesen, B2B- und Non-Profit-Organisationen. Für Unternehmen, die in den ESM-Markt einsteigen wollen, sind die attraktiven Preismodelle von TOPdesk sowie seine Service- und Support-Fähigkeiten auf dem ESM-Markt weltweit bereits gut bekannt und geschätzt."TOPdesk ist seit fast 30 Jahren im IT- und ESM-Geschäft tätig und baut sein ausgedehntes Netzwerk weiter aus. "Das TOPdesk Tool und seine Fähigkeit, Seite an Seite mit seinen Kunden zu arbeiten, hat es diesen ermöglicht, Enterprise-Servicemanagement von den ersten Bemühungen im IT-Servicemanagement an, einzuführen", sagte Eveline Oehrlich, Research Director und Autorin der Studie.Die Research In Action Vendor Selection Matrix(TM) ist eine primär umfragebasierte Methode zur Anbieterbewertung, bei der 63% der Bewertung auf einer Umfrage unter IT- oder Business-Entscheidungsträgern in Unternehmen und 37% auf dem Urteil des Analysten beruhen. Der Input des Analysten basiert auf einer Kombination aus intensiven Gesprächen mit Software- oder Dienstleistungsanbietern und ihren Kunden sowie auf seiner fundierten, unabhängigen Sichtweise als Analyst.TOPdesk arbeitet mit Organisationen jeglicher Größe zusammen, um ihre Servicemanagement-Prozesse durch eine intuitive ITSM- und ESM-Lösung zu verbessern und gleichzeitig den besten Support durch eine zentrale Plattform zu bieten. Das Servicemanagement-Tool von TOPdesk ermöglicht verbesserte Services mit nachweislich schneller und effizienter Kapitalrendite."Es freut mich, dass TOPdesk erneut für seinen hervorragenden Service und Support für unsere Kunden ausgezeichnet wurde. Wir begleiten bereits 30 Jahre Unternehmen auf ihrem Weg zu einem exzellentem Service. Diese jüngste Auszeichnung von Research In Action zeigt, dass wir nicht von den Gründungsprinzipien unseres Unternehmens abgewichen sind - Menschen zu helfen und Best Practice Prozesse zu etablieren, um kostengünstige Nutzererlebnisse zu bieten," so Michael Kraft, Geschäftsführer der TOPdesk Deutschland GmbH.Um mehr über TOPdesk und ESM zu erfahren, besuchen Sie www.topdesk.com/de/enterprise-servicemanagement-software.Über Research In ActionDie Research In Action GmbH ist ein führendes unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen für Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen bietet sowohl Organisationen als auch Kunden von Anbietern zukunftsorientierte und praktische Beratung.Vendor Selection Matrix(TM) Haftungsausschluss:Die Vendor Selection Matrix(TM) ist eine primär umfragebasierte Methodik zur vergleichenden Anbieterbewertung. Die Research In Action GmbH befürwortet keine der in unseren Forschungspublikationen dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen auszuwählen. Die in dieser Studie enthaltenen Informationen stammen sowohl von Unternehmen als auch von Anbietern, die wir für zuverlässig halten. Die Forschungspublikationen der Research In Action GmbH geben die Meinung der Analysten wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen betrachtet werden. Die geäußerten Ansichten können sich ohne weitere Ankündigung ändern. Die Research In Action GmbH lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Alle Warenzeichen werden als Eigentum der jeweiligen Unternehmen anerkannt.Über TOPdeskSeit 1993 unterstützt TOPdesk Unternehmen dabei, ihre Services durch ein sofort einsatzbereites und einfaches Tool mit Best Practices zu optimieren und eine Umgebung zu schaffen, in der sich Mitarbeiter entfalten können. Seit mehr als 25 Jahren liefern engagierte TOPdesk in-house Experten eine benutzerfreundliche Out-of-the-box-Software für Servicemanagement.Heute helfen mehr als 900 TOPdesk Mitarbeiter in 14 Niederlassungen 4.500 Organisationen weltweit, bessere Services zu erbringen. TOPdesk erhielt außerdem eine "Honorable Mention" im Gartner Magic Quadrant for IT Service Management Report 2020, wurde von Forrester als "Strong Performer" bezeichnet und erhielt von TrustRadius die Auszeichnungen "Best Customer Support" und "Best Usability". Weitere Informationen finden Sie unter www.topdesk.de.Pressekontakt:Kristin PitzMarketing ManagerTOPdesk Deutschland GmbHHertelsbrunnenring 2467657 Kaiserslautern+49 (0)631 624 00-0k.pitz@topdesk.deOriginal-Content von: TOPdesk Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell