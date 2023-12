TOP Ships-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Derzeit schüttet Top Ships niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 23,53 Prozentpunkte (0 % gegenüber 23,53 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben untersucht, dass die Kommentare über Top Ships auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien über Top Ships diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Top Ships-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 20, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit wird ein "Gut"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage deutet darauf hin, dass Top Ships überverkauft ist (Wert: 20,22). Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild bei Top Ships festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war ebenfalls höher, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Top Ships in diesem Bereich daher ein "Gut"-Rating.