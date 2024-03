TOP Financial Group Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der Top-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 4,86 USD liegt. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 2,68 USD einen Abstand von -44,86 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,96 USD, was einer Differenz von -9,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Schlecht"-Einstufung für die Top-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Top-Aktie beträgt 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 55,68 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Top.

Die Anleger-Stimmung für Top war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen mehr negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild für Top. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Top daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Top-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und des Sentiments und Buzz.