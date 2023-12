TOMI Environmental Solutions Aktie: Das ist ein Hammer

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Tomi Environmental eingestellt waren. Es gab insgesamt ein positiven und drei negative Tage, sowie an einem Tag keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führte.

Die Stimmung rund um die Aktie von Tomi Environmental wurde auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie zeigte eine mittlere Aktivität und eine Veränderung zum Negativen, was zu einer "Neutral"-Bewertung und einem "Schlecht"-Rating führte.

Im Hinblick auf den Relative Strength-Index ist die Aktie der Tomi Environmental ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tomi Environmental-Aktie ergibt sich ein neutraler Wert für den RSI7 von 30,43 und für den RSI25 von 55,26, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tomi Environmental-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,84 USD. Der letzte Schlusskurs (1,01 USD) weicht somit um +20,24 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt (+3,06 Prozent). Insgesamt erhält die Tomi Environmental-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.