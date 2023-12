TOMI Environmental Solutions Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Investoren: Die Diskussionen über Tomi Environmental in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten zwei Wochen haben sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen häufig gehäuft. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf diesen Beobachtungen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Tomi Environmental in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Schlecht" bewertet wird.

Relativer Stärkeindex: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Tomi Environmental ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 73,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass Tomi Environmental überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auf dieser Basis ist Tomi Environmental weder überkauft noch überverkauft. Daher ist die Aktie für den 25-Tage-RSI "Neutral" einzustufen. Somit erhält das Tomi Environmental-Wertpapier insgesamt ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Tomi Environmental beläuft sich auf 0,83 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,92 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,84 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 1 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie mit -8 Prozent Abstand ein "Schlecht"-Rating erhält. Somit wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Stimmung und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den letzten Monaten hat die Aktie von Tomi Environmental wenig Aktivität in der Diskussion gezeigt. Daher erhält Tomi Environmental für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung erfahren, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit wird Tomi Environmental insgesamt als "Schlecht"-Wert bewertet.