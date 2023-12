TOMI Environmental Solutions Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Tomi Environmental-Aktie hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies geht aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervor. Besonders negativ wurde über das Unternehmen in den letzten zwei Wochen gesprochen, wobei die negativen Themen in den letzten Tagen überwogen haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes hat die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, während die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen zugenommen hat, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tomi Environmental-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine negative Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Tomi Environmental-Aktie auf Basis der Anlegerstimmung, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.