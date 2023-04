TOEFL iBT®-Verbesserungen werden im Juli 2023 eingeführt

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) -Im Rahmen seines kontinuierlichen Bestrebens, Testteilnehmern ein optimales Erlebnis zu bieten, kündigte ETS heute eine Reihe spannender Verbesserungen für TOEFL iBT® an.In den nächsten Monaten können die Testteilnehmer Folgendes erwarten:- Ein verkürzter TOEFL iBT-Test für Verwaltungen ab dem 26. Juli 2023. Der Test wird anstatt drei Stunden nun weniger als zwei Stunden in Anspruch nehmen, was folgendermaßen erreicht wurde:- optimierte Anweisungen und Navigation während des Tests- eine neue, modernere Aufgabe: „Schreiben für eine akademische Diskussion", die die bisherige eigenständige Schreibaufgabe ersetzt- ein kürzerer Leseabschnitt- Entfernung aller nicht bewerteten Testfragen- Ein vereinfachter Registrierungsprozess ab Juli 2023! Testteilnehmer können ein Konto erstellen und sich schneller und einfacher für ein verfügbares TOEFL iBT-Testdatum registrieren als je zuvor. Darüber hinaus werden weitere standortspezifische Vorteile, wie etwa zusätzliche lokale Zahlungsoptionen in ausgewählten Märkten verfügbar sein, die mit der Zeit ausgeweitet werden.- Mehr Transparenz bei der Bewertung ab 26. Juli 2023. Die Testteilnehmer sehen nach Abschluss des Tests das offizielle Freigabedatum ihrer Testergebnisse und erhalten darüber hinaus Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn sich ihr Bewertungsstatus ändert.„ETS treibt die Zukunft der Bewertung durch Produktinnovationen in den Bereichen Bildung und Lernen voran, und TOEFL ist von entscheidender Bedeutung für diese Bemühungen", sagte Amit Sevak, CEO von ETS. „TOEFL ist seit fast sechs Jahrzehnten ein Branchenstandard, und diese Verbesserungen unterstreichen seine Position weiter. Am wichtigsten ist, dass diese Verbesserungen aus der Sicht unserer Kunden und Stakeholder entwickelt wurden – denn sie haben für uns höchste Priorität."Testteilnehmer, die sich bereits für einen TOEFL iBT-Test angemeldet haben, haben die Möglichkeit, ihren Testtermin kostenlos zu verschieben, wenn sie diese neuen Verbesserungen erleben möchten, oder ihren Testtermin vorzuverlegen, bevor sie in Kraft treten. Kostenlose Umbuchungen können bis zum 30. April 2023 über ihr TOEFL-Konto vorgenommen werden. Außerdem sind jetzt aktualisierte Versionen des TOEFL iBT Free Practice Test und der TOEFL iBT Practice Sets auf der TOEFL-Website verfügbar. Weitere Aktualisierungen für kostenlose und kostenpflichtige Testvorbereitungsoptionen werden in den nächsten Wochen erfolgen, um diese Änderungen zu berücksichtigen.Die Bewertungsskala vonTOEFL iBT bleibt gleich, also können auch die Anforderungen gleich bleiben. Der TOEFL-Test ist nach wie vor die vertrauenswürdigste, relevanteste, zuverlässigste und sicherste Option für Nutzer von Bewertungen auf der ganzen Welt. Und mit diesen zusätzlichen Verbesserungen können sich die Nutzer von Bewertungen sicher sein, dass das Erlebnis von Testteilnehmern jetzt noch angenehmer ist – sie sparen Zeit und ihre Nervosität am Testtag wird reduziert.Um mehr über die Verbesserungen des TOEFL iBT zu erfahren, besuchen Sie www.ets.org/toefl/ibt-enhancements (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3832671-1&h=2324686638&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3832671-1%26h%3D930699593%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ets.org%252Ftoefl%252Fibt-enhancements.html%26a%3Dwww.ets.org%252Ftoefl%252Fibt-enhancements&a=www.ets.org%2Ftoefl%2Fibt-enhancements). Um ein Konto zu erstellen, sich für eine Prüfung anzumelden, auf Ressourcen für die Prüfungsvorbereitung zuzugreifen und mehr, besuchen Sie www.ets.org/toefl (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3832671-1&h=231497195&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3832671-1%26h%3D1698348606%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ets.org%252Ftoefl%26a%3Dwww.ets.org%252Ftoefl&a=www.ets.org%2Ftoefl).Informationen zum TOEFL iBT-TestDer von ETS entwickelte TOEFL iBT-Test ist der am meisten respektierte, akzeptierte und bevorzugte Test für akademische Englischkenntnisse, der für Studium, Arbeit und Einwanderung verwendet wird. Mehr als 11.500 Institutionen in mehr als 160 Ländern weltweit nutzen die TOEFL iBT-Ergebnisse, um wichtige Entscheidungen zu treffen. Der Test zeichnet sich durch hundertprozentige Akzeptanz an beliebten englischsprachigen Orten aus, wie USA, Kanada, Vereinigtes Königreich, Irland, Australien und Neuseeland. Der Test wird von jahrzehntelanger Forschung unterstützt und hat Millionen von Lernenden bei ihren Auslandsstudienreisen geholfen. Er ist ein entscheidender Teil der TOEFL-Assessment-Familie, in der für jede Stufe der Englischkenntnisse ein TOEFL-Test durchgeführt wird, für Teilnehmer ab acht Jahre. 