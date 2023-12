TOC Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Anleger von Toc wurden in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In dieser Zeit wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt kann die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft werden.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 3,88 Punkte, was darauf hinweist, dass Toc momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 25,94, dass Toc überverkauft ist und somit auch hier als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 629,46 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 719 JPY liegt, was einem Unterschied von +14,22 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 628,24 JPY, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,45 Prozent). Somit wird die Toc-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Toc festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird Toc für dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt kann die Anleger-Stimmung zusammenfassend als "Neutral" eingestuft werden.