TNR Gold Aktie: Was soll man davon noch halten?

Tnr Gold schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Die Differenz beträgt 3,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,49 %), was die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" einstuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Tnr Gold beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Tnr Gold mit einem Kurs von 0,055 CAD derzeit -8,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls -8,33 Prozent beträgt.

Im Branchenvergleich erzielte Tnr Gold in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -19,03 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +39,03 Prozent für Tnr Gold bedeutet. Insgesamt führt die Überperformance zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.