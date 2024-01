TNR Gold Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Stimmungslage unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Tnr Gold gesprochen. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und schätzt das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" ein.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Tnr Gold liegt bei 38,46 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 43,48 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Tnr Gold also eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Tnr Gold von 0,058 CAD als "Neutral" eingestuft, da er mit -3,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,06 CAD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls einen Kurs von 0,06 CAD auf, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs von Tnr Gold basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

In Bezug auf die Dividende weist Tnr Gold eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet und scheint aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment zu sein.