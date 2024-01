TNG Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Tivan liegt bei 50, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 68,89 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass Tivan im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aufweist, was zu einem geringeren Ertrag von 6,57 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Punktes führt. Außerdem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tivan-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerbewertung wurde Tivan in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Beiträge zu diesem Wert waren neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung des RSI, eine "Schlecht"-Bewertung der Dividende und des Sentiments und Buzz, sowie eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung für die Tivan-Aktie.