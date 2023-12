TNG Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Aktie von Tivan weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 6,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit könnte die Aktie als unrentables Investment angesehen werden, verglichen mit anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau", die eine durchschnittliche Dividendenrendite von 6 Prozent aufweisen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Tivan-Aktie auf 7-Tage-Basis derzeit bei 84,62 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Auf 25-Tage-Basis ist die Schwankung des RSI weniger stark, und daher wird die Aktie in diesem Fall als "Neutral" eingestuft. Zusammen ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für diesen Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat jedoch zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Tivan-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.