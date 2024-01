TMX Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Anlegerstimmung für Tmx war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Tmx daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), der verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, ergab die Analyse, dass die Tmx-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,32 Punkten und der RSI25 bei 27,6, was zu einem "Gut"-Rating für diese Analyse führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Tmx eine Dividendenrendite von 2,29 Prozent auf, was 4,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel ist und daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die langfristige Meinung der Analysten zeigt, dass die Tmx-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten wird. Die Bewertungen der Analysten spiegeln dies wider, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 50,29 CAD liegt, was einer potenziellen Performance von 56,31 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Informationen erhält die Aktie insgesamt eine Einschätzung von "Neutral" von der Redaktion.