TMX Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Die technische Analyse der Tmx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 29,07 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 31,72 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz von +9,12 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 29,65 CAD, was einem Abstand von +6,98 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Tmx-Aktie eine Dividendenrendite von 2,5 Prozent auf, was 4,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 6 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine Bewertung "Schlecht" von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tmx-Aktie derzeit mit einem Wert von 23,19 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 26, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Tmx-Aktie derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet wird. In den letzten zwölf Monaten wurden 0 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, basierend auf den Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 52,83 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 66,56 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Tmx-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.