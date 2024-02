TMX Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Mountain Crest Acquisition Corp":

Die Aktie von Tmx wird derzeit aufgrund verschiedener Kennzahlen analysiert. Die Dividendenrendite beträgt 2,29 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittel liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Der RSI für die Tmx liegt bei 49,09, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch der RSI25-Wert von 33 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Tmx bei 30,14 CAD liegt und die Aktie somit mit einem Abstand von +13,4 Prozent bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 32,37 CAD, was einem Abstand von +5,59 Prozent entspricht. Die Gesamtbewertung basierend auf beiden Zeiträumen ist daher "Gut".

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,94 auf, was 82 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Diese Unterbewertung führt zu einer Einstufung von "Gut" in der fundamentalen Analyse.