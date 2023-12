TMX Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Tmx im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt eine Rendite von 7,45 Prozent, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 5,1 Prozent, wobei Tmx mit 2,35 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Tmx in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Tmx unauffällig, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Tmx derzeit einen Wert von 2,5 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,63 Prozent. Dies führt zu einer negativen Differenz von -4 Prozent im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche und einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tmx-Aktie zeigt einen Wert von 20,24 für den RSI7 (sieben Tage) und 38,49 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.