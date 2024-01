TMX Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Tmx hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,72 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" im Durchschnitt um 9,02 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +9,69 Prozent für Tmx bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,69 Prozent im letzten Jahr, und Tmx lag 8,03 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen hat Tmx ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses von Tmx in den letzten 7 Tagen als neutral betrachtet werden, da der RSI bei 48,65 liegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen überverkauften Zustand mit einem Wert von 25, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält Tmx daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Tmx als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 22,94 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Die Stimmung der Anleger bezüglich Tmx wurde auch analysiert. Obwohl die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Tmx aufgegriffen. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Tmx in Bezug auf die Performance, den RSI, die fundamentale Bewertung und die Anlegerstimmung insgesamt als "Gut" und "Neutral" eingestuft werden kann.