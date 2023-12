TMT Investments Aktie: Bitte unbedingt beachten

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für deren Preissituation. Bei Wachstumsaktien ist das KGV in der Regel höher. Tmt Investments weist mit einem KGV von 1,38 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt auf, derzeit 93 Prozent niedriger als der durchschnittliche Wert der Branche "Kapitalmärkte" von 20. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Tmt Investments eine Performance von -9,84 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" durchschnittlich um -7,54 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tmt Investments um -2,3 Prozent schlechter abschneidet. Im "Finanzen"-Sektor betrug die mittlere Rendite -4,45 Prozent, und Tmt Investments lag um 5,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich.

Die Dividendenrendite von Tmt Investments beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt (6,07 Prozent). Dies führt zu einer Differenz von -6,07 Prozent zur Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Bei der technischen Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Tmt Investments-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Wert von 2,81 USD. Der letzte Schlusskurs (2,69 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (Unterschied -4,27 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der Wert bei 2,54 USD, und der letzte Schlusskurs liegt darüber (+5,91 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Tmt Investments-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.