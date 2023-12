TMM Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Aktie der Tmm liegt der aktuelle RSI-Wert bei 53,85, was darauf hindeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Demnach wird die Einstufung dieses Signals als "Neutral" betrachtet. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tmm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,0063 USD lag. Dies bedeutet eine Abweichung von -37 Prozent und entsprechend eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,01 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich insgesamt eine eher neutrale Anleger-Stimmung bei Tmm. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein positives Bild. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz und eine positive Veränderung der Stimmungsrate, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI, während die einfache Charttechnik aufgrund der Abweichungen vom Durchschnitt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung und das Sentiment zeigen jedoch tendenziell positive Signale, die auf eine gute Entwicklung hinweisen.