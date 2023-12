TMM Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Tmm über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tmm-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -29 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen zu Tmm geäußert wurden, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tmm liegt bei 63,55, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt wird.

Zusammenfassend kann die Aktie von Tmm bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet werden, jedoch zeigen sowohl die technische Analyse als auch der RSI eine eher negative Bewertung.