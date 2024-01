TMM Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Tmm-Aktie bei 0,0072 USD liegt, was einem Abstand von -28 Prozent vom GD200 (0,01 USD) entspricht. Laut der charttechnischen Bewertung ist dies ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,01 USD. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -28 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tmm-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tmm-Aktie zeigt einen Wert von 43 für die letzten 7 Tage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung mit einem RSI-Wert von 50,72. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tmm.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anlegerunterhaltung der vergangenen Tage war ebenfalls von negativen Themen bezüglich des Unternehmens Tmm geprägt. Basierend darauf wird die Aktie mit einem "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Tmm wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Tmm in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".