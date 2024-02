TMM Aktie: Am Scheideweg

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild für die Tmm-Aktie. Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Ebenso ergibt die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat ein neutrales Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An drei Tagen überwog die positive Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tmm. Dies führt zu einer guten Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Tmm-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (54,95 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (37,61) erhalten daher ein neutrales Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tmm-Aktie sowohl für den 200-Tage-Durchschnitt als auch für den 50-Tage-Durchschnitt eine gute Bewertung erhält. Der aktuelle Wert liegt deutlich über dem Durchschnitt (+89 Prozent Abweichung im Vergleich), was auf einen Aufwärtstrend hinweist.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung für die Tmm-Aktie auf Basis der Stimmung, des RSI und der technischen Analyse.