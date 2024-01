TMK Energy Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Stimmung und das Buzz: Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien geben. Im Fall von Tmk Energy hat sich das Stimmungsbild in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher bewerten wir die Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tmk Energy daher eine Bewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tmk Energy-Aktie liegt bei 63, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen (61,54). Auch hier ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Tmk Energy.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Tmk Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,006 AUD) weicht somit um -40 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung darstellt. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,01 AUD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-40 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tmk Energy-Aktie damit nach der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Tmk Energy wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Damit erhält Tmk Energy auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.