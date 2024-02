TMK Energy Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Tmk Energy in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weshalb das Unternehmen auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen über Tmk Energy in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen dominieren. Auch in den jüngsten Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tmk Energy derzeit bei 0,01 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,004 AUD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -60 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage bewirkt eine Bewertung von "Schlecht", da die Aktie einen Abstand von -60 Prozent aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) der Tmk Energy liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 60 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".