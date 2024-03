TMK Energy Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Tmk Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 50 Punkten, was bedeutet, dass Tmk Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier Tmk Energy weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem Wert von 56,25. Auch hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird Tmk Energy für den RSI als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Tmk Energy in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. Insgesamt häuften sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen die positiven Äußerungen. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Aktie von Tmk Energy wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Tmk Energy derzeit auf 0,01 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,004 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -60 Prozent und einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die letzten 50 Tage steht bei 0,01 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Schlecht".

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben Aufschluss über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Tmk Energy konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Tmk Energy auf dieser Stufe daher ein "Gut"-Rating.