TMK Energy Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index: Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Bewertung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Tmk Energy. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 75 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Tmk Energy momentan überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI ist Tmk Energy weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Tmk Energy für den 25-Tage-RSI insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Sentiment und Buzz: Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Tmk Energy zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Tmk Energy-Aktie beträgt 0,01 AUD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,005 AUD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 0,01 AUD und einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt von -50 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Tmk Energy-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Anleger: Die Diskussionen rund um Tmk Energy in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, die Aktie von Tmk Energy sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.