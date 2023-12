TMK Energy Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie der Tmk Energy. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt sechs Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Tmk Energy diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse der Tmk Energy-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei einem Niveau von 75 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt fällt die Gesamteinschätzung des RSI auf "Schlecht" aus.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -30 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine Abweichung von -30 Prozent auf und führt zu einem "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes für Tmk Energy festgestellt werden. Das Stimmungsbarometer wird daher als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst bekommt Tmk Energy für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.